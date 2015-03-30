Эбола: в Сьерра-Леоне завершен трехдневный карантин

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Сьерра-Леоне завершился трехдневный карантин, объявленный в связи с продолжающейся эпидемией лихорадки Эбола.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что власти призвали около 6 млн местных жителей провести 72 часа, не выходя из дома.

В это время волонтеры и медики проводили осмотр жилищ, выявляя новых инфицированных и напоминая здоровым о мерах предосторожности.

Тем временем президент Гвинеи Альфа Конде предупредил, что власти могут ввести аналогичный карантин по всей стране в любое время, если это потребуется.

Ранее президент Конде в связи с распространением вируса Эболы ввел на 45 дней чрезвычайное положение в пяти провинциях Гвинеи.

Ряд больниц и клиник был переведен в состояние карантина. Также были введены новые правила похорон.

В свою очередь, правительство соседней Либерии объявило, что в настоящее время на территории страны нет заразившихся Эболой.