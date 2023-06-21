Дым от лесных пожаров может стать причиной смерти до 9 тыс. американцев в год

Частицы дыма от лесных пожаров могут привести к преждевременной смерти от 4000 до 9000 человек в год в США.

Частицы дыма от лесных пожаров могут привести к преждевременной смерти от 4 000 до 9 000 человек в год в США.

Как передает Report, об этом сообщает Корнельский университет.

"Дым и твердые частицы от лесных пожаров могут представлять опасность для здоровья человека, - сказал Шуай Пан, один из авторов работы. - Эпидемиологические исследования показали, что воздействие PM2,5 (частиц меньше 2,5 микрон), связанных с лесными пожарами, положительно связано со смертностью и некоторыми распространенными респираторными заболеваниями".

Исследователи использовали спутниковые данные о выбросах от лесных пожаров и качестве воздуха, собранные с 2012 по 2014 год, после чего внесли эти данные в новую математическую модель и оценили, как дым от лесных пожаров может повлиять на здоровье человека и экономику.

Согласно работе, столичные регионы штатов, расположенные вблизи источников пожаров, такие как Лос-Анджелес, Хьюстон и Атланта, вероятно, столкнутся со значительным количеством смертей и большим экономическим ущербом.

Так, в Лос-Анджелесе, расположенном с подветренной стороны от пожаров на западе США, может ежегодно умирать 119 человек, а финансовое бремя составит 1,07 миллиарда долларов. С подветренной стороны от пожаров на юге США в Атланте ежегодно может быть 76 преждевременных смертей, а ущерб составит 690 миллионов долларов, в то время как в Хьюстоне, где, по оценкам, 65 преждевременных смертей связаны с вызванными пожарами твердыми частицами, ущерб может составить 580 миллионов долларов. В Нью-Йорке, недавно пострадавшем от лесного пожара в Квебеке в начале июня, ожидаются 86 преждевременных смертей и 780 миллионов долларов убытка.

В качестве меры по борьбе с пожарами исследователи предлагают профилактические вырубки леса.