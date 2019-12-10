Двое отравились продуктами горения в пожаре на рынке EuroHome - ОБНОВЛЕНО

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало новую информацию о пожаре на рынке строительных материалов EuroHome.

Как сообщили Report в министерстве, к месту происшествия привлечены пять бригад скорой помощи.

По данным на 09:50, два человека были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра № 1 с диагнозом отравления продуктами горения.

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09.45

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило заявление в связи с пожаром на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, вызов в скорую помощь в связи с пожаром на рынке стройматериалов поступил в 08:18.

Четыре бригады скорой помощи были отправлены на место происшествия. В 9:15 к врачам обратился один из предпринимателей, ему была оказана помощь на месте.