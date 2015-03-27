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    Две вакцины от Эболы признаны безопасными в США

    . Всего от лихорадки пострадали около 25 тыс. человек, более 10 тыс. заразившихся скончались

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Эксперты Национальных институтов здравоохранения США признали безопасными две экспериментальные вакцины от лихорадки Эбола, которые проходят клинические испытания в Африке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Вакцины, созданные британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline и американской NewLink Genetics, уже протестировали на нескольких сотнях жителей Либерии.

    Вспышка заболеваемости Эболой была зафиксирована в Западной Африке в феврале 2014 года. Больше других стран от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.

    В последнее время случаи новых заболеваний значительно сократились. Всего от лихорадки пострадали около 25 тыс. человек, более 10 тыс. заразившихся скончались.

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