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Четверо пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL продолжают лечение в медучреждениях ТƏBİB

Четверо пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL продолжают лечение в медучреждениях ТƏBİB Два пассажира самолета AZAL продолжают лечение в "Yeni Klinika"
Здоровье
28 января 2025 г. 16:26
Четверо пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL продолжают лечение в медучреждениях ТƏBİB

Четверо граждан Азербайджана, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL близ Актау 25 декабря прошлого года, продолжают лечение медучреждениях ТƏBİB.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ТƏBİB.

Согласно информации, двое из них находятся в "Yeni Klinika". Один из пациентов находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое стабильное. Второй пациент продолжает лечение в стационаре, его состояние удовлетворительное.

Еще два пацие6нта - Нуруллах Сираджов и Муслимат Сираджова сегодня были переведены в Центр медицинской реабилитации при TƏBIB, где получают физиотерапевтическое лечение.

В ТƏBİB также отметили, что по сей день на амбулаторное лечение выписаны 13 из 17 пострадавших. За состоянием их здоровья следят участковые врачи по месту жительства.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında xəsarət alanlardan ikisinin müalicəsi davam edir, ikisi reabilitasiya mərkəzinə köçürülüb

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