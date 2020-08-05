Два Олимпийских спорткомплекса временно превращены в больницы

Говсанский и Абшеронский олимпийские спортивные комплексы временно превращены в больницы

На основании соответствующих указаний главы государства было принято решение о временном преобразовании Говсанского и Абшеронского олимпийских спортивных комплексов, подведомственных Министерству молодежи и спорта, в больницы.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и председатель правления общественного юридического лица Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы осмотрели больницы.

В обоих комплексах созданы условия для лечения больных COVİD-19, установлены станции снабжения кислородом в палаты проведены необходимые трубки.

На территории каждого из комплексов была установлена современная станция по производству кислорода мощностью 54 куб/метра.

В то же время на станции установлена система управления мощностью 150 куб/час, которая обеспечивает подключение к автоматическому снабжению резервных кислородных емкостей. Были проложены новые линии для обеспечения станций электричеством. В здании созданы склады для хранения лекарственных и дезинфицирующих средств, защитных средств и одежды медперсонала и др.

В трех спортивных залах и фойе Абшеронского олимпийского спорткомплекса созданы больничные палаты на 277 коек и реанимационный зал на 10 коек.

В двух спортивных залах Говсанского олимпийского спортивного комплекса устроены больничные палаты на 280 человек и реанимационный зал на 10 коек.