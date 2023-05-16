О нас

Два министерства подписали документ для повышения эффективности управления медицинскими отходами

Два министерства подписали документ для повышения эффективности управления медицинскими отходами С целью повышения эффективности управления медицинскими отходами и обеспечения скоординированных действий в этой сфере в Министерстве здравоохранения состоялось мероприятие, организованное совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.
Здоровье
16 мая 2023 г. 16:46
Два министерства подписали документ для повышения эффективности управления медицинскими отходами

С целью повышения эффективности управления медицинскими отходами и обеспечения скоординированных действий в этой сфере в министерстве здравоохранения состоялось мероприятие, организованное совместно с министерством экологии и природных ресурсов.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева осуществляются целенаправленные реформы по развитию и усовершенствованию механизмов управления системы здравоохранения страны.

"Применение инновационных методов клинических исследований в медицинских учреждениях, охрана здоровья населения, эффективное управление медицинскими отходами и детальный анализ санитарно-эпидемиологической ситуации в стране являются одними из приоритетных задач министерства здравоохранения", - добавил министр.

Теймур Мусаев отметил важность организации совместных тренингов с целью повышения знаний и навыков персонала медицинских учреждений относительно правил, установленных в законодательстве по обращению с отходами медицинского происхождения. Также была подчеркнута важность организации качественной системы управления медицинскими отходами при проведении восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных территориях.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание защите экологической стабильности и охране окружающей среды в стране.

М.Бабаев отметил, что министерством проведена необходимая работа в направлении совершенствования организации учетного процесса по обращению с медицинскими отходами. Предстоит проделать большой объем работ в этой сфере. Отрадно, что в последнее время среди населения наблюдается более внимательный и ответственный подход к обращению медицинскими отходами во благо защиты окружающей среды.

На мероприятии были представлены презентации на темы использования одноразовых расходных материалов и инструментов, безопасной обработки и утилизации медицинских отходов с целью охраны здоровья населения и предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду и др.

Затем Теймур Мусаев и Мухтар Бабаев подписали совместный приказ "Об обеспечении скоординированных действий для эффективного решения существующих проблем по управлению медицинскими отходами".

Согласно приказу, создана совместная рабочая группа для анализа текущей ситуации по управлению инфекционными и другими видами медицинских отходов, представляющими угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и формирования эффективной модели управления в этой сфере.

В документе также отражены анализ текущей ситуации в сфере управлениями медицинскими отходами в стране, применение международного опыта по обезвреживанию и утилизации медицинских отходов, а также проведение просветительских работ среди населения. Кроме того, планируется продолжить соответствующие работы в направлении подготовки дорожной карты по совершенствованию управления медицинскими отходами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİki nazirlik arasında tibbi tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı birgə sənəd imzalanıb

Самое читаемое

На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi