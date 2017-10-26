Древний клеточный механизм борьбы с раком найден в организме человека

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Генетики установили, что молекулы РНК, первоначально созданные медиками для изучения генома человека, обладают одной интересной способностью. Как сообщает Report, они могут активировать скрытый механизм, который побуждает клетки совершать… самоубийство. Ученые полагают, что в будущем это может стать отличным способом лечения раковых заболеваний. В своем заявлении ведущий автор исследования Маркус Питер описал механизм самоуничтожения генов как «самоубийство, при котором вы одновременно бьете себя ножом, стреляете в голову и прыгаете со здания — никаких шансов на выживание».

Исследователи обратили внимание на то, что молекулы РНК способны «убивать» раковые клетки, при этом выполняя изначально намеченную цель подавления активности генов. Здоровые клетки в процессе не страдают. Профессор урологии, доктор Шад Такстон, сотрудничал с Питером, чтобы проверить, может ли этот механизм использоваться в качестве противоопухолевой терапии. Он вводил мышам, зараженным клетками рака яичника человека, наночастицы РНК, что приводило к замедлению роста опухолей без отравления остального организма. Очень важным является тот факт, что к подобному средству у раковых клеток со временем не развивается резистивность!

В настоящее время выживаемость в случае раковых заболеваний растет год от года, однако в области полного или хотя бы частичного исцеления пациентов прогресс пока весьма незначителен. Медики научились намного быстрее и точнее диагностировать рак, но вот лечить его почти так же трудно, как и 50 лет назад. иммунная терапия — очень эффективное средство, но на нее реагируют далеко не все разновидности рака. Питерс отмечает, что и иммунная терапия, и их новое открытие — это всего лишь результат активации механизмов борьбы с раком, которые заложены в собственном геноме человека. Ученый уверен, что дальнейшее изучение этой особенности нашего организма в будущем позволит существенно повысить шансы полного избавления от опухолей.