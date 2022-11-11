Доктор Севда Агаева - образ Азербайджана в мировой гастроэнтерологии

Развитие, процветание, а также освещение азербайджанской медицины в мировом медицинском сообществе является одним из самых ответственных и важных вопросов.

Развитие, процветание, а также освещение азербайджанской медицины в мировом медицинском сообществе является одним из самых ответственных и важных вопросов.

Как передает Report, эта задача в области гастроэнтерологии лежит на плечах доктора Севды Агаевой, которая является профессионалом своего дела, получившей образование и опыт работы в ведущих медицинских учреждениях мира, собственными усилиями завоевшей доверие пациентов и являющейся достойным представителем Азербайджана во Всемирном и Европейском гастроэнтерологических обществах. После учебы в Турции и США доктор Севда работала в Центральной Таможенной Больнице, а с 2013 года - в Центральном филиале "Баку Медикал Плаза".

Севда Aгаева, одна из талантливых, мудрых и интеллигентных людей, и которая всегда находится в центре общества, которому принадлежит особая роль в развитии медицины нашей страны. Главным приоритетом для Севды ханум является держать Азербайджан в поле зрения в период, когда сфера медицины быстро и конкурентоспособно развивается на международной арене. Доктор Севда, отвечающая за международные общественные связи Ассоциации Гастроэнтерологов и Гепатологов Азербайджана, выполняет свои обязанности, связываясь и налаживая отношения с ведущими специалистами многих стран мира.

Благодаря всем этим успехам и дружеским связям в нашей стране ежегодно проводится множество международных конференций, на которые приезжают влиятельные представители гастроэнтерологии и гепатологии из Европы, Америки, Турции и многих других стран. В то же время активное участие азербайджанских врачей в международных конференциях является предметом гордости. Севда ханум много раз представляла нашу страну на международных конференциях и завоевала большое уважение. В 2018 году она была награждена премией "Молодой исследователь" за эффективную деятельность на ежегодной конференции Азиатско-Тихоокеанского общества гепатологов.

Следует отметить, что деятельность Севды Агаевой высоко оценивается и за пределами нашей страны. Доктор Севда является членом Всемирного общества гастроэнтерологов с 2017 года и представляет Азербайджан в этом обществе. С 2014 года она была избрана представителем Объединенного Европейского общества гастроэнтерологов от Азербайджана. Позже, в 2020 году, Севда Агаева получила право быть членом руководящей подгруппы в Объединенном Европейском гастроэнтерологическом обществе.

Это большой талант носить имя врача, лечить людей, дарить им надежду на жизнь. Гордостью Азербайджана являются такие врачи, как Севда ханум, которые постоянно работают над собой, повышая свое образование и совершенствуя свою профессию. Всемирное признание таких людей, их научного потенциала и уважения к их медицинскому профессионализму - большое достижение нашей нации.