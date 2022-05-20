Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию

"Если ознакомиться с текущей статистикой заражения вирусом обезьяньей оспы, то вероятность того, что вирус распространится на большие территории и перерастет в эпидемию, достаточно высока. Хотя с научной точки зрения, это пока лишь гипотеза".

"Если ознакомиться с текущей статистикой заражения вирусом обезьяньей оспы, то вероятность того, что вирус распространится на большие территории и перерастет в эпидемию, достаточно высока. Хотя с научной точки зрения, это пока лишь гипотеза".

Об этом в беседе с Report сказал доктор медицинских наук клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев.

Что касается информации по вирусу обезьяньей оспы (monkeypox), Абдуллаев рекомендовал, чтобы в СМИ как можно чаще публиковались материалы, опирающиеся на мнения ученых и научные данные, и приводилась статистика.

"На сегодняшний день вирус подтвержден у 37 человек, не считая заразившихся в странах Африки, у 71 человека вирус пока окончательно не подтвержден. Текущая география распространения вируса охватывает Англию, Португалию, Испанию, Америку, Канаду, Швецию, Италию, Бельгию и Австралию. В Европе вирус распространен среди людей в возрасте 20-40 лет, а в Канаде - среди людей в возрасте 30-55 лет.

Всем, особенно врачам, которые непосредственно работают с больными людьми, следует быть более бдительными по отношению к пациентам с необычными изменениями кожи. Они должны знать, что опасность заражения вирусом обезьяньей оспы реальна, поэтому нужно знать об этом заболевании", - сказал Абдуллаев.