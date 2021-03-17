Доктор наук: В преддверии праздника междугородние поездки должны быть сведены к минимуму

“Быстрый рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане в последние дни не исключает, что в стране есть британский штамм. Я доводил до сведения общественности достаточно научных исследований о существовании нового штамма и опасности, которую он предс

“Быстрый рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане в последние дни не исключает, что в стране есть британский штамм. Я доводил до сведения общественности достаточно научных исследований о существовании нового штамма и опасности, которую он представляет”.

Об этом Report сообщил председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

По его словам, опасность нового штамма заключается в том, что он имеет более высокий коэффициент заражения, чем известный вирус.

“Сегодняшняя статистика дает основание говорить о том, что новый штамм уже в Азербайджане, и это создает основание для выбора новых стратегий. Если числа увеличиваются, то для того, чтобы свести заражения к минимуму необходимо минимизировать общение людей друг с другом, а также встречи в закрытых помещениях, внутрисемейные встречи, гостевые поездки в преддверии праздника Новруз, междугородние поездки. Кроме того, как говорит современная наука, в карантинные и изоляционные меры также должны быть внесены специальные изменения, и все кластеры, в которых начал распространяться вирус, должны быть взяты под контроль, чтобы принимаемые меры были эффективными, иначе не удастся предотвратить распространение вируса на должном уровне”, - добавил эксперт.