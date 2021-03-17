О нас
Report Georgia
Аудио новости

Доктор наук: В преддверии праздника междугородние поездки должны быть сведены к минимуму

Доктор наук: В преддверии праздника междугородние поездки должны быть сведены к минимуму “Быстрый рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане в последние дни не исключает, что в стране есть британский штамм. Я доводил до сведения общественности достаточно научных исследований о существовании нового штамма и опасности, которую он предс
Здоровье
17 марта 2021 г. 20:54
Доктор наук: В преддверии праздника междугородние поездки должны быть сведены к минимуму

“Быстрый рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане в последние дни не исключает, что в стране есть британский штамм. Я доводил до сведения общественности достаточно научных исследований о существовании нового штамма и опасности, которую он представляет”.

Об этом Report сообщил председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

По его словам, опасность нового штамма заключается в том, что он имеет более высокий коэффициент заражения, чем известный вирус.

“Сегодняшняя статистика дает основание говорить о том, что новый штамм уже в Азербайджане, и это создает основание для выбора новых стратегий. Если числа увеличиваются, то для того, чтобы свести заражения к минимуму необходимо минимизировать общение людей друг с другом, а также встречи в закрытых помещениях, внутрисемейные встречи, гостевые поездки в преддверии праздника Новруз, междугородние поездки. Кроме того, как говорит современная наука, в карантинные и изоляционные меры также должны быть внесены специальные изменения, и все кластеры, в которых начал распространяться вирус, должны быть взяты под контроль, чтобы принимаемые меры были эффективными, иначе не удастся предотвратить распространение вируса на должном уровне”, - добавил эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Elmlər doktoru: “Novruz bayramı ərəfəsində şəhərlərarası gediş-gəliş minimuma endirilməlidir”

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ученые связали скорость ходьбы с риском смерти от COVID-19
Ученые связали скорость ходьбы с риском смерти от COVID-19
17 марта 2021 г. 19:56
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане 
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане 
17 марта 2021 г. 11:35
Боль в лопатке оказалась симптомом смертельно опасной болезни
Боль в лопатке оказалась симптомом смертельно опасной болезни
17 марта 2021 г. 08:14
Более 327 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
Более 327 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
17 марта 2021 г. 03:39
Moderna приступила к испытаниям COVID-вакцины на детях
Moderna приступила к испытаниям COVID-вакцины на детях
17 марта 2021 г. 01:03
Названы симптомы образования тромбов
Названы симптомы образования тромбов
16 марта 2021 г. 20:40
Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получить онлайн
Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно будет получить онлайн
16 марта 2021 г. 16:41
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
16 марта 2021 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi