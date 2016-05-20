Доклад ВОЗ: Ожидаемая продолжительность жизни женщин в Азербайджане больше чем мужчин

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане ожидаемая продолжительность жизни мужчин - 69,6 года, а женщин - почти 76 лет. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Мировая статистика здравоохранения: мониторинг показателей здоровья в связи с Целями устойчивого развития».

Согласно докладу, в период с 2000 года по 2015 год ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на пять лет. Это - самые высокие темпы роста с 1960-х годов.

В последние годы самого заметного прогресса удалось добиться на африканском континенте, где ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 9,4 года и достигла в среднем 60 лет. Этому способствовали успехи в области борьбы с малярией, а также расширение доступа к антиретровирусной терапии для лечения ВИЧ-инфекции.



В докладе сообщается, что в России продолжительность жизни женщин составляет 76,3 года, мужчин – 64,7 года, на Украине – 76,1 и 66,3 лет, соответственно. В Беларуси в среднем женщины могут прожить 78 лет, а мужчины 66.



Самая высокая средняя продолжительность жизни женщин - 86,8 лет - в Японии. Самая высокая средняя продолжительность жизни мужчин — 81,3 года — в Швейцарии. Самые низкие в мире показатели продолжительности жизни для обоих полов зарегистрированы в Сьерра-Леоне — 50,8 лет у женщин и 49,3 года у мужчин.