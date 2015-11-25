Доклад: ​Cредний возраст смерти ВИЧ-пациентов резко вырос

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Cредний возраст смерти ВИЧ-пациентов резко вырос по сравнению с 1987 годом.

Как сообщает Report, для мужчин он вырос на 34%: с 37,9 (1987 год) до 50,8 года (2013). Среди женщин прогресс еще более разителен - с 35,2 года до 49,7 года.

24 ноября 2015 года был представлен новый отчет программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Отмечается, что к концу 2013 года в мире было около 36,9 миллиона ВИЧ-инфицированных, и 70 процентов их живет в Африке южнее Сахары. Число новых случаев заражения с 2000 года сократилось на 35%. Антиретровирусную терапию в 2015 году проходят 15,8 миллиона инфицированных (рост на 2,2 миллиона по сравнению с 2014 годом).