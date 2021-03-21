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Доказана польза перерывов на работе

Доказана польза перерывов на работе Ученые из Университета Северной Каролины доказали, что сотрудники, периодически отвлекающиеся от работы, больше вовлечены в свою деятельность и меньше устают
Здоровье
21 марта 2021 г. 02:17
Доказана польза перерывов на работе

Ученые из Университета Северной Каролины доказали, что сотрудники, периодически отвлекающиеся от работы, больше вовлечены в свою деятельность и меньше устают.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Специалисты проанализировали две группы офисных работников — 98 человек из США и 222 — из Южной Кореи. Участники исследования рассказывали специалистам о качестве сна и общем уровне усталости.

Также ученые собирались выяснить, как влияет плохой ночной сон на частоту перерывов в течение рабочего дня. Оказалось, что уставшие уже с утра сотрудники больше отвлекались от работы, чем их коллеги. Однако короткие эпизоды отдыха снижали общую усталость и увеличивали интерес к работе.

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