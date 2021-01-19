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Доказана опасность жирной пищи

Доказана опасность жирной пищи Ученые из Китая доказали опасность употребления жирной пищи
Здоровье
19 января 2021 г. 08:50
Доказана опасность жирной пищи

Ученые из Китая доказали опасность употребления жирной пищи.

Как передает Report со ссылкой на iNews, отмечается, что жареная пища увеличивает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Учеными были проанализированы результаты 19 исследований, участниками которых были 562,4 тысячи человек. Средний срок наблюдения за участниками составил более девяти лет. За это время среди них были выявлено 36,7 тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.

Исследователями была обнаружена четкая линейная связь между количеством потребляемой жареной пищи и серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Выяснилось, что риски увеличиваются с каждыми дополнительными 114 граммами жареной еды в неделю.

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