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Дочь японского наследного принца заразилась коронавирусом

Дочь японского наследного принца заразилась коронавирусом Врачи выявили заражение коронавирусом у 28-летней принцессы Како, дочери японского наследного принца Акисино.
Здоровье
24 сентября 2023 г. 08:11
Дочь японского наследного принца заразилась коронавирусом

Врачи выявили заражение коронавирусом у 28-летней принцессы Како, дочери японского наследного принца Акисино.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, инфицирование было диагностировано во время визита принцессы в префектуру Тоттори на западе страны. Како будет проходить лечение в местной гостинице до 28 сентября. В связи с заражением было отменено участие принцессы в запланированных мероприятиях, включая проведение встречи с местными школьниками.

14 сентября инфицирование коронавирусом было также подтверждено у младшего брата Како, 17-летнего принца Хисахито. 19 сентября он возобновил учебу в школе после выздоровления.

Како приходится племянницей императору Японии Нарухито.

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