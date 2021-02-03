В Азербайджане вакцинированы 62 398 медицинских работников

В Азербайджане продолжается первый этап вакцинации. По состоянию на 2 февраля, по стране вакцинированы 62 398 медицинских работников.

В Азербайджане продолжается первый этап вакцинации. По состоянию на 2 февраля, по стране вакцинированы 62 398 медицинских работников.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Кабинете министров.

Следующим шагом первого этапа станет вакцинация граждан старше 65 лет. Для этого создан специальный механизм регистрации. Граждане старше 65 лет будут поставлены на учет с 5 февраля.

Каждому зарегистрированному гражданину старше 65 лет будет отправлено SMS-сообщение с предложением вакцинироваться.

Процесс вакцинации лиц старше 65 лет начнется с 8 февраля.