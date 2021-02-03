О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане вакцинированы 62 398 медицинских работников

В Азербайджане вакцинированы 62 398 медицинских работников В Азербайджане продолжается первый этап вакцинации. По состоянию на 2 февраля, по стране вакцинированы 62 398 медицинских работников.
Здоровье
3 февраля 2021 г. 19:40
В Азербайджане вакцинированы 62 398 медицинских работников

В Азербайджане продолжается первый этап вакцинации. По состоянию на 2 февраля, по стране вакцинированы 62 398 медицинских работников.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Кабинете министров.

Следующим шагом первого этапа станет вакцинация граждан старше 65 лет. Для этого создан специальный механизм регистрации. Граждане старше 65 лет будут поставлены на учет с 5 февраля.

Каждому зарегистрированному гражданину старше 65 лет будет отправлено SMS-сообщение с предложением вакцинироваться.

Процесс вакцинации лиц старше 65 лет начнется с 8 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İndiyədək ölkə üzrə 62 398 tibb işçisi peyvənd olunub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15
Новый министр уволил кадров своего предшественника
Новый министр уволил кадров своего предшественника
2 февраля 2021 г. 17:08
Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20
Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
2 февраля 2021 г. 11:42
Камеры безопасности на улицах Баку
Камеры безопасности на улицах Баку
2 февраля 2021 г. 09:56
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
1 февраля 2021 г. 11:36
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
1 февраля 2021 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi