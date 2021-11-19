До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19

"В настоящее время четыре организации разрабатывают национальную вакцину Украины против коронавируса. Предварительные результаты будут представлены в конце этого года".

"В настоящее время четыре организации разрабатывают национальную вакцину Украины против коронавируса. Предварительные результаты будут представлены в конце этого года".

Об этом в ответ на запрос восточноевропейского бюро Report сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Согласно сообщению, исследования проводят две организации: "Одна проводится академиком Андреем Сибирным во Львове, другая - профессором Института биохимии им. О.В. Палладина Сергеем Комисаренко. К концу 2021 года эти команды должны представить первые результаты своих исследований. В частности, это будет научное обоснование возможности создания вакцины или технических алгоритмов ее создания", - сказали в ведомстве.

Было отмечено, что эти проекты финансируются Национальным исследовательским фондом Украины: "Есть также частные организации, которые активно работают над украинской вакциной. Примеры тому - группа исследователей из фармацевтических компаний "Индар" и "Лекхим". В частности, "Лекхим" активно инициировало разработку собственных вакцин против COVID-19 и дополнительное массовое производство в Украине, то есть упаковку и маркировку готовой вакцины. При необходимости Минздрав Украины окажет всю необходимую помощь и организационную поддержку этой работе. Харьковский завод "Лекхим" планирует применить инновационные подходы к разработке инактивированной вакцины против коронавируса. Вскоре должны начаться исследования, и в случае успеха начнутся все необходимые клинические испытания вакцин.