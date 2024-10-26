Для беженцев из Западного Азербайджана организовано медобследование

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) и Община Западного Азербайджана (ОЗА) организовали в Хызинском районе медицинское обследование для беженцев, депортированных из Западного Азербайджана.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) и Община Западного Азербайджана (ОЗА) организовали в Хызинском районе медицинское обследование для беженцев, депортированных из Западного Азербайджана.

Как сообщает Report , медицинские бригады различного профиля, находящиеся в подчинении TƏBIB, при участии Женского совета ОЗА провели выездное медобследование беженцев, проживающих в поселке Ени Яшма.

Медицинским осмотром жителей разных возрастных групп руководили председатель Женского совета Общины, депутат Малахат Ибрагимгызы и заведующая отделом охраны здоровья матери и ребенка TƏBIB Севиндж Мамедова.

Депутат оценила реализацию этого гуманного проекта как логическое продолжение работы в области охраны здоровья населения, проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

В рамках акции жители были осмотрены терапевтом, акушером-гинекологом, кардиологом, неврологом, педиатром, офтальмологом, хирургом и другими специалистами.