Директорам бакинских школ даны поручения в связи с новогодними торжествами

12:26

Управлением образования города Баку даны поручения руководству школ в связи с празднованием новогодних праздников в учебных заведениях.

Как передает Report, заведующая управлением Мехрибан Велиева заявила журналистам, что в период пандемии в школах нежелательно проведение крупных мероприятий.

"Разумеется, мы не можем предотвратить какие-либо инициативы родителей. Однако если будут иметь место негативные случаи, мы постараемся предпринять шаги по устранению проблем. Сталкивающиеся с такими случаями лица могут обращаться в управление", - сказала она.