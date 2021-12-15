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Директорам бакинских школ даны поручения в связи с новогодними торжествами

Директорам бакинских школ даны поручения в связи с новогодними торжествами 12:26
Здоровье
15 декабря 2021 г. 12:42
Директорам бакинских школ даны поручения в связи с новогодними торжествами
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Управлением образования города Баку даны поручения руководству школ в связи с празднованием новогодних праздников в учебных заведениях.

Как передает Report, заведующая управлением Мехрибан Велиева заявила журналистам, что в период пандемии в школах нежелательно проведение крупных мероприятий.

"Разумеется, мы не можем предотвратить какие-либо инициативы родителей. Однако если будут иметь место негативные случаи, мы постараемся предпринять шаги по устранению проблем. Сталкивающиеся с такими случаями лица могут обращаться в управление", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Bakı məktəblərində Yeni il şənlikləri ilə bağlı direktorlara tapşırıqlar verilib 

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