О нас
Аудио новости

Региональный директор ВОЗ участвовал в Европейской неделе иммунизации в Шамахе

Региональный директор ВОЗ участвовал в Европейской неделе иммунизации в Шамахе Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге участвовал в Европейской недели иммунизации со студентами-медсестрами и врачами в Шамахе.
Здоровье
28 апреля 2022 г. 12:13
Региональный директор ВОЗ участвовал в Европейской неделе иммунизации в Шамахе

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге участвовал в Европейской недели иммунизации со студентами-медсестрами и врачами в Шамахе.

Как передает Report, об этом в Twitter написал Клюге.

"Вдохновляюще слышать, как студенты-медсестры и врачи отчитываются о своей работе по оказанию первичной медико-санитарной помощи в Шамахе во время Европейской недели иммунизации. Выявление людей с высоким кровяным давлением, вакцинирование детей пропущенными прививками, беседы с пациентами - бесценный опыт обучения!", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO regional director participates in European Immunization Week in Shamakhi
Версия на азербайджанском языке ÜST rəsmisi Şamaxıdakı Avropa İmmunlaşdırma Həftəsi ilə bağlı təəssüratını bölüşüb

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
23 апреля 2022 г. 12:27
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi