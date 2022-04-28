Региональный директор ВОЗ участвовал в Европейской неделе иммунизации в Шамахе

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге участвовал в Европейской недели иммунизации со студентами-медсестрами и врачами в Шамахе.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге участвовал в Европейской недели иммунизации со студентами-медсестрами и врачами в Шамахе.

Как передает Report, об этом в Twitter написал Клюге.

"Вдохновляюще слышать, как студенты-медсестры и врачи отчитываются о своей работе по оказанию первичной медико-санитарной помощи в Шамахе во время Европейской недели иммунизации. Выявление людей с высоким кровяным давлением, вакцинирование детей пропущенными прививками, беседы с пациентами - бесценный опыт обучения!", - говорится в публикации.