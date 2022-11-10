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Директор: Вопрос о включении онкозаболеваний в пакет услуг ОМС может быть решен после уточнения расходов

Директор: Вопрос о включении онкозаболеваний в пакет услуг ОМС может быть решен после уточнения расходов Cоздана совместная рабочая группа с Национальным центром онкологии для решения вопроса о дальнейшем лечении онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования.
Здоровье
10 ноября 2022 г. 14:24
Директор: Вопрос о включении онкозаболеваний в пакет услуг ОМС может быть решен после уточнения расходов

Cоздана совместная рабочая группа с Национальным центром онкологии для решения вопроса о дальнейшем лечении онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев в ходе обсуждения госбюджета на следующий год.

"В настоящее время сотрудники обоих структур проводят анализ услуг и цен. Нам нужны точные расчеты, чтобы знать, справимся мы с этой задачей или нет. По предварительным оценкам, общая сумма варьируется в пределах 200 миллионов манатов, но эти цифры все еще не точные. Только после уточнения цен мы поймем, сможем ли включить эту болезнь в пакет услуг или нет. Диагностика больных аутизмом частично решается в рамках ОМС. Что касается лечения, мы изучим этот вопрос и ответим в письменной форме", – заявил З.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Direktor: "Xərclər dəqiqləşəndən sonra onkoloji xəstəliyin xidmətlər zərfinə daxil edilib-edilməyəcəyi müəyyənləşəcək"

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