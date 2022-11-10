Директор: Вопрос о включении онкозаболеваний в пакет услуг ОМС может быть решен после уточнения расходов

Cоздана совместная рабочая группа с Национальным центром онкологии для решения вопроса о дальнейшем лечении онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования.

Cоздана совместная рабочая группа с Национальным центром онкологии для решения вопроса о дальнейшем лечении онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев в ходе обсуждения госбюджета на следующий год.

"В настоящее время сотрудники обоих структур проводят анализ услуг и цен. Нам нужны точные расчеты, чтобы знать, справимся мы с этой задачей или нет. По предварительным оценкам, общая сумма варьируется в пределах 200 миллионов манатов, но эти цифры все еще не точные. Только после уточнения цен мы поймем, сможем ли включить эту болезнь в пакет услуг или нет. Диагностика больных аутизмом частично решается в рамках ОМС. Что касается лечения, мы изучим этот вопрос и ответим в письменной форме", – заявил З.Алиев.