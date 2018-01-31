Директор: В этом году 10 больным талассемией в Азербайджане будет пересажен костный мозг

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане насчитывается свыше 1 миллиона больных талассемией. В связи со вступлением больных талассемией в браки до последнего времени наблюдался рост численности страдающих этим недугом". Как сообщает Report, об этом журналистам сказал директор Центра талассемией Валех Гусейнов. По его словам, в настоящее время в стране зарегистрировано более 3000 больных c наследственными заболеваниями крови: "В результате обследования желающих вступить в брак снизилось число новорожденных – носителей этого вируса". В.Гусейнов отметил, что достижения в этой области позволяют продлить жизнь больных талассемией: "В настоящее время подавляющее большинство таких больных в возрасте старше 20 лет. В Центре примерно 1000, включая новорожденных, больных талассемией до 18 лет". Директор Центра добавил, что это заболевание распространено во всех регионах республики: "Учитывая возросшее количество носителей этой болезни по всей республике, делать акцент на какой-то регион было бы неверно. Носители этой болезни, не имеющие кровного родства, вступают в браки, у них могут родиться дети с этим недугом".

"С 2013 года в Центре 55 больным была проведена операция по пересадке костного мозга. Большинство из них – страдающие наследственными заболеваниями крови или талассемией. Примерно 43-45 человек из их числа – больные талассемией. До конца этого года 10 больным талассемией запланировано проведение операции по пересадке костного мозга", - резюмировал В.Гусейнов.