Директор: У пациентов со стентом на сердце не было побочных эффектов от вакцины

Директор: У пациентов со стентом на сердце не было побочных эффектов от вакцины

“21 января я вакцинировалась и не почувствовала никаких негативных симптомов, побочных эффектов”

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"21 января я вакцинировалась и не почувствовала никаких негативных симптомов, побочных эффектов". Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая кафедрой медицинской микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета, директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Хагигат Гадирова. Она отметила, что в Научно-исследовательском институте заболеваний легких были вакцинированы более 200 медицинских работников: “Ни у кого, даже у пациентов со стентом на сердце, побочных эффектов не наблюдалось. С полной ответственностью заявляю, что в то время, когда болезнь распространяется в больших масштабах, единственным средством выхода из режима карантина, возвращения к нормальной жизни является вакцинация. Пока более надежных средств нет. Если около 60-70% населения страны будет вакцинировано, возникнет массовый иммунитет, и болезнь можно будет предотвратить”. Отметив, что слухи о якобы возникновении каких-то осложнений через некоторое время после вакцинации, эксперт сказала, что они не соответствуют действительности, и у ослабленной вакцины нет возможности долго оставаться в организме, интегрировать. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Direktor: "Ürəyində stend olan xəstələrdə belə vaksinin yan təsiri olmayıb"