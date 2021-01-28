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Директор: У пациентов со стентом на сердце не было побочных эффектов от вакцины

Директор: У пациентов со стентом на сердце не было побочных эффектов от вакцины “21 января я вакцинировалась и не почувствовала никаких негативных симптомов, побочных эффектов”
Здоровье
28 января 2021 г. 15:03
Директор: У пациентов со стентом на сердце не было побочных эффектов от вакцины

"21 января я вакцинировалась и не почувствовала никаких негативных симптомов, побочных эффектов".

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая кафедрой медицинской микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета, директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Хагигат Гадирова.

Она отметила, что в Научно-исследовательском институте заболеваний легких были вакцинированы более 200 медицинских работников: “Ни у кого, даже у пациентов со стентом на сердце, побочных эффектов не наблюдалось. С полной ответственностью заявляю, что в то время, когда болезнь распространяется в больших масштабах, единственным средством выхода из режима карантина, возвращения к нормальной жизни является вакцинация. Пока более надежных средств нет. Если около 60-70% населения страны будет вакцинировано, возникнет массовый иммунитет, и болезнь можно будет предотвратить”.

Отметив, что слухи о якобы возникновении каких-то осложнений через некоторое время после вакцинации, эксперт сказала, что они не соответствуют действительности, и у ослабленной вакцины нет возможности долго оставаться в организме, интегрировать.

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Версия на азербайджанском языке Direktor: "Ürəyində stend olan xəstələrdə belə vaksinin yan təsiri olmayıb"

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