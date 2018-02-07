Директор: У 687 человек в Азербайджане выявлены злокачественные заболевания крови в прошлом году

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время на диспансерном учете в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии состоят 27 523 больных с заболеваниями крови". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказала директор института Зохра Алимирзаева.

По ее словам, в прошлом году первоначально в стране было выявлено 687 человек со злокачественными заболеваниями крови: "603 из них – взрослые, 84 – дети. Эти лица взяты на диспансерный учет.

"В настоящее время в Азербайджане на диспансерном учете состоят 2233 гемобластозных больных и 313 детей со злокачественными заболеваниями крови ", - отметила З.Алимирзаева.