Директор Службы: Эпидемиологическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике стабильна

Эпидемиологическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике стабильна.

Эпидемиологическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике стабильна.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявила директор Службы общественного здравоохранения НАР Пери Алиева.

По ее словам, в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в Автономной Республике, в каждой из общеобразовательных школ города Нахчывана проведены дезинфекционные работы: "В ряде дошкольных образовательных учреждений дезинфекция уже проведена, часть будет продезинфицирована в выходные дни. Это также связано с большим количеством детей в детских садах".

Директор службы также отметила, что в связи со своевременной иммунизацией в Автономной Республике наблюдается эпидемиологическая стабильность:

"Случаи отказа от вакцинации у нас практически отсутствуют. Поэтому сегодня в Нахчыване эпидемиологическая ситуация стабильна".