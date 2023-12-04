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Директор Службы: Эпидемиологическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике стабильна

Директор Службы: Эпидемиологическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике стабильна Эпидемиологическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике стабильна.
Здоровье
4 декабря 2023 г. 19:51
Директор Службы: Эпидемиологическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике стабильна

Эпидемиологическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике стабильна.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявила директор Службы общественного здравоохранения НАР Пери Алиева.

По ее словам, в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в Автономной Республике, в каждой из общеобразовательных школ города Нахчывана проведены дезинфекционные работы: "В ряде дошкольных образовательных учреждений дезинфекция уже проведена, часть будет продезинфицирована в выходные дни. Это также связано с большим количеством детей в детских садах".

Директор службы также отметила, что в связи со своевременной иммунизацией в Автономной Республике наблюдается эпидемиологическая стабильность:

"Случаи отказа от вакцинации у нас практически отсутствуют. Поэтому сегодня в Нахчыване эпидемиологическая ситуация стабильна".

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Версия на азербайджанском языке ФотоXidmət direktoru: "Muxtar respublikada epidemioloji vəziyyət stabildir"

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