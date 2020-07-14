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Директор "Семашко" освобожден от занимаемой должности

Директор "Семашко" освобожден от занимаемой должности Назначен новый директор больницы
Здравоохранение
14 июля 2020 г. 17:09
Директор Семашко освобожден от занимаемой должности

По приказу председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамина Байрамлы директор Клинического медицинского центра № 1 ("Семашко") Дадашов Адалят Имамджан оглу освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом Report сообщили в TƏBİB. 

Другим соответствующим приказом председателя правления TƏBİB, доктор философии по медицине Гафаров Ильхам Гейдар оглу назначен директором больницы, а Масимов Гусейн Меджид оглу - заместителем директора по лечебной работе - главным врачом.

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Версия на азербайджанском языке “Semaşko”nun rəhbərliyi işdən çıxarılıb

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