Директор "Семашко" освобожден от занимаемой должности

Назначен новый директор больницы

По приказу председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамина Байрамлы директор Клинического медицинского центра № 1 ("Семашко") Дадашов Адалят Имамджан оглу освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Другим соответствующим приказом председателя правления TƏBİB, доктор философии по медицине Гафаров Ильхам Гейдар оглу назначен директором больницы, а Масимов Гусейн Меджид оглу - заместителем директора по лечебной работе - главным врачом.