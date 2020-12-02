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Директор НИИ: Противовирусных лекарств очень мало и их число ограничено

Директор НИИ: Противовирусных лекарств очень мало и их число ограничено “Мы боремся с вирусом уже почти год. Но другого выхода у нас нет".
Здоровье
2 декабря 2020 г. 14:48
Директор НИИ: Противовирусных лекарств очень мало и их число ограничено

“Мы боремся с вирусом уже почти год. Но другого выхода у нас нет".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сообщил директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев.

"Болезнь, охватившая весь мир, превратилась в пандемию. Сначала были предприняты некоторые радикальные меры. Хоть раньше у нас не было информации о вирусе, в настоящее время мы обладаем определенными знаниями. К сожалению, поскольку вирус новый, способ борьбы с ним также отличается. Количество лекарств от вируса очень мало и ограничено”, - сказал он.

А.Аллахвердиев отметил, что специфических препаратов против вируса нет.

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Версия на азербайджанском языке Direktor: "Virusa aid dərman sayı çox az və məhduddur"

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