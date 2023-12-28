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Директор: Лачынской больнице требуются педиатры и терапевты

Директор: Лачынской больнице требуются педиатры и терапевты 15:07
Здоровье
28 декабря 2023 г. 16:11
Директор: Лачынской больнице требуются педиатры и терапевты

Лачынская центральная районная больница нуждается в педиатрах и терапевтах.

Об этом сообщил Report директор больницы Орхан Джебраил.

По его словам, в настоящее время в Лачынском районе на постоянной основе работают 4 врача и 5 фельдшеров, остальные же являются командированными в район специалистами.

"Начало медицинской деятельности в Лачинском районе пришлось на май, на период первого этапа переселения. Тогда функционировала только бригада скорой и неотложной медицинской помощи. Затем открылся Лачынский центр семейного здоровья модульного типа, куда были привлечены работники. Здесь начала работать бригада врачей и медсестер, некоторые из которых переселились в Лачын. Недавно приняты на работу врач скорой помощи и специалист по УЗИ. Есть потребность в различных медицинских кадрах, в том числе педиатрах и терапевтах. Однако проблема заключается в том, что больница еще не готова", - отметил Джебраил.

Он добавил, что сейчас в больнице идут заключительные работы: "После запуска больницы появится потребность в хирургах, хирургах-травматологах, офтальмологах, неврологах, кардиологах, дерматологах и других специалистах. Заявки уже поступают, и мы их рассмотрим. Наша цель – привлечь специалистов различного профиля".

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Версия на азербайджанском языке Direktor: "Hazırda Laçında pediatr və terapevtlərə ehtiyac var"

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