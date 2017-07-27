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    Директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию прибыл в сгоревшую больницу

    Пациенты стационара были помещены в Мингячевирскую центральную городскую больницу© Report.az

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Заур Алиев в настоящее время находится в Евлахской центральной районной больнице, то есть, там где произошел пожар".

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы агентства Айнура Ахмедова.

    По ее словам, пожар уже потушен.

    "Пациенты стационара были помещены в Мингячевирскую центральную городскую больницу", - подтвердила глава пресс-службы.

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