Директор госагентства по обязательному медстрахованию: Мы хотим создать конкуренцию среди государственных больниц

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня социально-экономическое развитие Азербайджана находится на таком уровне, что готово к применению системы обязательного медицинского страхования для обеспечения здоровья граждан, полного оказания медицинского обслуживания".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" официально заявил директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при кабинете министров Заур Алиев.

Он отметил, что это важно для деятельности агентства на предстоящий 2016-ый год.

З.Алиев отметил, что применение обязательного страхования является составной частью реформ в сфере здравоохранения: "Вначале обязательное медицинское страхование будет применяться в государственных больницах. Мы хотим создать атмосферу конкуренции среди государственных больниц, потому что где есть конкуренция, там повышается качество".

Он подчеркнул, что применение обязательного медицинского страхования помимо хороших больниц, выявит и хороших врачей.