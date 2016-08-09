Директор: Экспертиза тела женщины с неправильно ампутированной ногой не проводилась

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ У нас нет никакой информации о причине смерти 87-летней Тарлан Мамедовой, которой вместо больной ампутировали здоровую ногу, так как ее тело не было доставлено в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Об этом Report заявил директор объединения Адалят Гасанов.

Он отметил, что следователи отправились в ее дом в целях проведения вскрытия, однако члены семьи не согласились на это.

Напомним, что Т.Мамедова скончалась 31 июля.

Отметим, что в июне в Специализированном центре ангиологии состоялась операция по ампутации левой ноги 87-летней Тарлан Мамедовой, страдающей сахарным диабетом. Однако во время хирургической операции врач-хирург центра Валех Керимов допустил грубую ошибку и вместо левой ноги ампутировал правую ногу больной. Впоследствии была ампутирована и вторая нога. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 131.2 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК. Согласно решению коллегии, врач-хирург Валех Керимов из-за серьезных недостатков в работе освобожден от занимаемой должности, а участвовавший в операции в качестве ассистента врач-хирург Афсар Рзазаде получил строгий выговор с последним предупреждением.

Помимо этого, директор Специализированного центра ангиологии Азер Шамсаддинский также освобожден от занимаемой должности.