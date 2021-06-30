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Директор центра: Врачи не подпадут под сокращение

Директор центра: Врачи не подпадут под сокращение "Структурные преобразования расположенных в Баку, Сумгайыте и на Абшероне медучреждений, можно сказать, завершены".
Здоровье
30 июня 2021 г. 15:35
Директор центра: Врачи не подпадут под сокращение
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"Структурные преобразования расположенных в Баку, Сумгайыте и на Абшероне медучреждений, можно сказать, завершены".

Как сообщает Report, об этом сказал директор Клинического медицинского центра №1 Кенуль Алекперов.

Директор центра отметил, что структурные изменения никак не повлияют на существующий режим работы: "В результате слияния нескольких медицинских учреждений сокращения работников не предусмотрено. Определенные отделы объединяются и происходит процесс оптимизации. Сокращений нет и не будет".

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Версия на азербайджанском языке Mərkəz direktoru: "Həkimlər ixtisar olunmayacaq"

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