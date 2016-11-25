Директор AVİS освобожден в зале суда

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльмира Махарова, обвиняемого в искусственном завышении цен.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был вынесен приговор.

Приговором суда Э.Махаров приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Он освобожден в зале суда.

Напомним, что гособвинитель в своем выступлении требовал для Э.Махарова наказания в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что Э.Махаров был задержан 29 января этого года сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральной прокуратуре.

Он обвинялся по ст.ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических либо юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства) и 200.1 (обман потребителей с причинением крупного ущерба) УК. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.