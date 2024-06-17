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Директор Абшеронской ЦРБ: Некоторые врачи уволены, так как брали деньги у пациентов в обход кассы

Директор Абшеронской ЦРБ: Некоторые врачи уволены, так как брали деньги у пациентов в обход кассы Некоторые врачи Абшеронской центральной районной больницы были уволены в связи с тем, что брали деньги у пациентов в обход кассы.
Здоровье
17 июня 2024 г. 15:40
Директор Абшеронской ЦРБ: Некоторые врачи уволены, так как брали деньги у пациентов в обход кассы

Некоторые врачи Абшеронской центральной районной больницы были уволены в связи с тем, что брали деньги у пациентов в обход кассы.

Об этом сказал в интервью Report директор Абшеронской центральной районной больницы Азер Исмаилов.

По его словам, после введения обязательного медицинского страхования (ОМС) число подобных негативных явлений сократилось на 70-80%. Если у пациентов, требуют деньги, то мы принимаем серьезные меры в правовой плоскости, добавил Исмаилов.

Исмаилов отметил, что некоторые сотрудники больницы были уволены за то, что требовали деньги у пациентов.

Директор больницы обратился к гражданам, которые "обращаются в больницы для обследования в рамках ОМС, не имея серьезных проблем со здоровьем".

"Мы не хотим никого обидеть. Но иногда граждане приходят на обследование, просто чтобы посмотреть больницу. Или навещают родственника, который проходит здесь лечение, и заодно решают пройти обследование. Таких случаев не много. Однако это затрудняет нашу работу", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Abşeron RMX-nin direktoru: Pasiyentlərdən pul tələb etdiyinə görə işdən çıxarılan tibb işçiləri var

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