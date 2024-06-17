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Директор Абшеронской ЦРБ назвал основные причины плотности очередей в медучреждении

Директор Абшеронской ЦРБ назвал основные причины плотности очередей в медучреждении В настоящее время в Абшеронском районе наблюдается неравномерный, хаотичный процесс урбанизации.
Здоровье
17 июня 2024 г. 14:07
Директор Абшеронской ЦРБ назвал основные причины плотности очередей в медучреждении

В настоящее время в Абшеронском районе наблюдается неравномерный, хаотичный процесс урбанизации.

Об этом сказал в интервью Report директор Абшеронской центральной районной больницы Азер Исмаилов, комментируя жалобы на большие очереди в медучреждени.

По его словам, Абшеронский район является мостом между регионами Азербайджана и Баку: "В настоящее время в Абшеронском районе происходит неравномерный, хаотичный процесс урбанизации. Возможно, здесь проживает около миллиона человек. Это конечно же отражается и на сфере медицины".

Исмаилов отметил, что ежедневно больница принимает около 2 500 - 3 000 пациентов. Это неизбежно создает некоторые трудности в оказании медицинской помощи, сказал он.

"Тем не менее, нам удалось преодолеть некоторые трудности. Для этого в частности мы укрепляем материально-техническую базу, повышаем кадровый потенциал", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasındakı növbə sıxlığına aydınlıq gətirilib

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