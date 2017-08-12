Диетолог: В летние месяцы возможны отравления и аллергии от газированных напитков

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Специалисты считают важным уделять повышенное внимание хранению и приему пищи в летние месяцы.

Как сообщила Report диетолог Лейла Зульфугарлы, в целом, питание в летние месяцы должно отличаться: "Часто звучат высказывания о том, что летом есть рыбу нельзя. На самом деле, есть рыбу можно в любом сезоне. Просто следует соблюдать правила хранения рыбы во избежание отравления. Неправильное хранение может спровоцировать отравление от любой пищи, в том числе фруктов и овощей".

По ее словам, наряду с отравлением летом возрастает риск аллергических реакций: "В солнечные дни мы используем различные защитные средства для кожи. Наряду с этим также следует обратить внимание и на пищу. Смешивание пищи способно создать дискомфорт в организме. Следует отдать предпочтение нейтральным продуктам. Принимать в пищу салаты из сырых овощей, фруктов, избегать горячей пищи. Мясные блюда следует есть в вареном, а не жареном виде".

Специалист также отметила важность принятия жидкости в летние месяцы: "Чистая сырая вода необходима организму в жаркую погоду. Люди удовлетворяют потребность в жидкости за счет других напитков. Однако в летние месяцы возможны отравления даже от газированных напитков. Причина в том, что это также переработанный продукт".