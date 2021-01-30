Диетолог развеял популярные мифы об употреблении воды

Выпивать по два литра воды в день необязательно. Человек употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса, и ориентиром в этой ситуации служит чувство жажды

"Выпивать по два литра воды в день необязательно. Человек употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса, и ориентиром в этой ситуации служит чувство жажды".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил диетолог Алексей Ковальков .

По его словам, неправдой является и то, что жидкости помогают уменьшить чувство голода. "Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет", — сказал Ковальков.

Польза воды перед едой — это тоже миф, пояснил эксперт. Диетолог отметил, что вода наоборот "смывает" необходимые для пищеварения ферменты, и посоветовал пить ее через пять минут после начала приема пищи.