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Диетолог рассказала о завтраке для желающих похудеть

Диетолог рассказала о завтраке для желающих похудеть Завтрак человека, который стремится сбросить лишние килограммы, должен состоять из нескольких обязательных компонентов.
Здоровье
30 мая 2021 г. 08:32
Диетолог рассказала о завтраке для желающих похудеть

Завтрак человека, который стремится сбросить лишние килограммы, должен состоять из нескольких обязательных компонентов.

Об этом заявила врач-ординатор, диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ Татьяна Стрельникова.

Она пояснила, что основой первого приема пищи необходимо сделать белок.

«Это строительный материал для клеток, и он дает чувство сытости надолго. Идеальны по содержанию белка на завтрак: яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосоленый лосось», — пояснила специалист.

Она добавила, что при выборе молочных продуктов следует учитывать процент жирности и состав, например, йогурт не должен сдержать сахара, сухих смесей и красителей. Если на завтрак отдается предпочтение сыру, лучше купить белые сорта, так как они не содержат трансжиров, добавила Стрельникова.

По словам диетолога, также на завтрак важно употреблять овощи и медленные углеводы (хлеб с отрубями, крупы грубого помола, цельнозерновая каша и т. п.). В качестве заправки лучше использовать оливковое масло, а также для баланса жиров добавить в рацион орехи и семена.

В качестве напитка следует выбрать свежесваренный кофе или чай из травяного сбора.

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