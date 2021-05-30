Диетолог рассказала о завтраке для желающих похудеть

Завтрак человека, который стремится сбросить лишние килограммы, должен состоять из нескольких обязательных компонентов.

Завтрак человека, который стремится сбросить лишние килограммы, должен состоять из нескольких обязательных компонентов.

Об этом заявила врач-ординатор, диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ Татьяна Стрельникова.

Она пояснила, что основой первого приема пищи необходимо сделать белок.

«Это строительный материал для клеток, и он дает чувство сытости надолго. Идеальны по содержанию белка на завтрак: яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосоленый лосось», — пояснила специалист.

Она добавила, что при выборе молочных продуктов следует учитывать процент жирности и состав, например, йогурт не должен сдержать сахара, сухих смесей и красителей. Если на завтрак отдается предпочтение сыру, лучше купить белые сорта, так как они не содержат трансжиров, добавила Стрельникова.

По словам диетолога, также на завтрак важно употреблять овощи и медленные углеводы (хлеб с отрубями, крупы грубого помола, цельнозерновая каша и т. п.). В качестве заправки лучше использовать оливковое масло, а также для баланса жиров добавить в рацион орехи и семена.

В качестве напитка следует выбрать свежесваренный кофе или чай из травяного сбора.