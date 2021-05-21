Диетолог рассказала, как нельзя худеть к лету

До лета остается все меньше времени, а вы не успели привести себя в форму

До лета остается все меньше времени, а вы не успели привести себя в форму?

Как передает Report, диетолог Алена Барредо в интервью радио Sputnik рассказала, как добиться качественного результата, и почему нельзя худеть слишком быстро.

Даже если вы не успели похудеть к лету, главное - не садиться на экспресс-диеты, так как они негативно отражаются на метаболизме и на синтезе жиросжигающих гормонов, предупредила диетолог. По ее словам, начинать нужно с простого снижения калорий.

"Если вы переедали, перейдите на меньшие порции. Обратите особое внимание на ужин. Его лучше перенести на более ранний срок. А чтобы уменьшить поступление углеводов, добавьте в этот вечерний прием пищи больше овощей и нежирного белка. Тогда будет хорошее снижение веса, которое будет проходить правильно и корректно для организма", - сказала Алена Барредо.

Не рекомендуется быстро худеть, более чем на 500 граммов в неделю, так как за этим может последовать дополнительный набор веса, объяснила диетолог.

"Быстрое снижение веса - это всегда резкое ограничение калорийности. Организм подумает, что сейчас стресс, что нужно срочно делать запасы, соответственно будет увеличиваться содержание кортизола, гормона стресса, который является к тому же жиронакапливающим гормоном. Резкое снижение веса негативно отражается на организме. Лучше худеть плавно и медленно. Как правило, снижение веса идет в течение месяца", - уточнила Алена Барредо.

Диетолог подчеркнула, что, снижая калорийность, не стоит прибегать к слишком жестким ограничениям и ходить постоянно голодным. Однако важно соблюдать чувство меры и не нарушать режим питания.

"Чтобы не было постоянного чувства голода, нужно и завтракать, и обедать, и ужинать, и обязательно есть белок. Если недоедать белок, будет низкая насыщаемость и высокое чувство голода. Если вы любите шоколад, ешьте шоколад, просто немного и в первой половине дня. Можно съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не "кусочничать"", – пояснила Алена Барредо.