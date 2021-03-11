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Диетолог рассказал об опасности крепкого чая

Диетолог рассказал об опасности крепкого чая Людям с повышенной чувствительностью к кофеину лучше воздержаться от употребления крепкого чая
Здоровье
11 марта 2021 г. 01:47
Диетолог рассказал об опасности крепкого чая

Людям с повышенной чувствительностью к кофеину лучше воздержаться от употребления крепкого чая.

Как передает Report, такое мнение в беседе с телеканалом "Звезда" высказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Специалист пояснил, что в чае содержится теин - разновидность чайного кофеина, а "люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки".

"Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо", - отметил диетолог.

Однако, как отметил врач, чувствительность к кофеину у всех людей разная, и это нужно учитывать. Он подчеркнул, что чай обычно если и повышает давление, то делает это не так интенсивно, как кофе.

При употреблении кофеина сужаются стенки сосудов и увеличивается их тонус, добавил Гинзбург, при этом давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек".

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