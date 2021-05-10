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Диетолог рассказал об опасности чая с сахаром натощак

Диетолог рассказал об опасности чая с сахаром натощак Употребления сладкого чая или компота на голодный желудок следует избегать, потому что это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови
Здоровье
10 мая 2021 г. 08:26
Диетолог рассказал об опасности чая с сахаром натощак

Употребления сладкого чая или компота на голодный желудок следует избегать, потому что это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови.

Как передает Report, такую рекомендацию в беседе с радио Sputnik дал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что перед первым приемом пищи будет полезно выпить стакан воды. Все остальные напитки, в том числе кофе и чай, по его словам, могут навредить организму.

Гинзбург добавил, что кисломолочные напитки до завтрака способны раздражать желудок. Поэтому от кефира или ряженки натощак, по его словам, тоже стоит отказаться. Специалист пояснил, что кислая жидкость может вызывать боль, если попадет на воспаленную слизистую оболочку желудка.

"При условии, что желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком", - сказал диетолог.

Он добавил, что сильно раздражают желудок и соки. Вред организму до еды также могут нанести сладкие напитки вроде компота или газировки, а также чай с сахаром.

"В чем тут проблема? Все, что мы пьем натощак, добегает очень быстро до кишечника и начинает там очень быстро всасываться", - уточнил врач.

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