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Диетолог рассказал о вредной воде

Диетолог рассказал о вредной воде Популярная летом минеральная вода может нанести вред здоровью человека
Здоровье
26 апреля 2021 г. 05:27
Диетолог рассказал о вредной воде

Популярная летом минеральная вода может нанести вред здоровью человека.

Как передает Report, об этом объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Сергей Обложко.

"В жару в организме человека возможно нарушение водно-электролитного баланса. Восстановить равновесие можно с помощью минеральной воды, однако для этого подойдет не любая минералка", - предупредил врач.

Он объяснил, что принято делить минеральные воды на столовые и лечебно-профилактические. Последние нужно употреблять по рекомендации специалиста и только в определенных дозах, иначе вместо пользы от них будет вред.

"Лечебные воды надо пить только по совету врача. На это нужно обращать внимание, поскольку минералки бывают очень разные. Есть такие минералки, которыми можно навредить здоровью. Это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава", – уточнил Сергей Обложко.

Для ежедневного употребления подходят столовые минеральные воды, но полностью переходить на них и отказываться от обычной питьевой воды нельзя, отметил врач-диетолог.

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