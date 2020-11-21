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Диетолог рассказал о вреде мандаринов

Диетолог рассказал о вреде мандаринов Некоторым категориям граждан следует отказаться от мандаринов.
Здоровье
21 ноября 2020 г. 06:56
Диетолог рассказал о вреде мандаринов

Некоторым категориям граждан следует отказаться от мандаринов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на врача-диетолога Артура Моисеенко.

В первую очередь беременным женщинам следует воздержаться от употребления этого главного новогоднего цитруса, особенно находящимся на ранних сроках. Также этот фрукт не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта - язвами, колитом и гастритом.

Моисеенко отметил, что если съесть слишком много мандаринов, может произойти аллергическая реакция. Это, в свою очередь, может привести к появлению сыпи на коже, а в худшем случае - к анафилактическому шоку, отеку слизистых и другим опасным последствиям.

Однако если знать меру, эти цитрусы могут принести много пользы, считает диетолог. Они богаты флавоноидами и содержат в себе около 40% от суточной нормы витамина С.

По словам врача, витамин С способствует уменьшению хронического воспаления во внутренних структурах клетки, предотвращает воспаление в сосудах и играет не последнюю роль в синтезе коллагена. Получается, мандарины помогают поддерживать не только иммунитет в осенне-зимний период, но и частично способствуют поддержанию молодости кожи.

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