Диетолог предупредила об опасности фруктовых соков

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что пить фруктовые соки не рекомендуется пациентам с сахарным диабетом.

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что пить фруктовые соки не рекомендуется пациентам с сахарным диабетом.

Как передает Report со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва", по словам специалиста, при отжиме во время приготовления сока теряются пищевые волокна и разрушаются стенки клеток фруктов, а уровень усвояемости сахаров организмом увеличивается.

А.Стародубова отметила, что пациенты с диабетом в качестве замены сладостям с сахаром могут употреблять горький шоколад, ягоды и большинство фруктов. Кроме того, можно делать десерты с сахарозаменителями, например, со стевией или стевизидом, которые безопасны при умеренном потреблении и не повышают уровень простых сахаров в крови.

Также специалист посоветовала больным сахарным диабетом исключить алкоголь, поскольку спирт очень калориен и способствует накоплению жира.

«Помимо токсических эффектов, в сочетании с влиянием на обменные процессы в печени он может способствовать накоплению жировой ткани во внутренних органах и брюшной полости, а также развитию висцерального ожирения, что повышает риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», - рассказала А.Стародубова.