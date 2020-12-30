Диетолог перечислила запрещенные к употреблению после Нового года блюда

Ряд блюд с новогоднего стола нельзя хранить в холодильнике и употреблять на следующий день после застолья - они могут вызвать пищевое отравление.

Ряд блюд с новогоднего стола нельзя хранить в холодильнике и употреблять на следующий день после застолья - они могут вызвать пищевое отравление.

Как передает Report, их в беседе с "Комсомольской правдой" перечислила врач-диетолог Людмила Денисенко.

Прежде всего, нельзя долго хранить холодец. Срок его годности - не более суток, а если он заливной - то не более двух дней. Если он простоял на столе всю новогоднюю ночь, лучше сразу его выбросить, ведь бульон и желатин - это среды, в которых быстро размножаются бактерии, напомнила медик.

Сложные салаты из нескольких ингредиентов, такие как оливье и селедка под шубой, тоже не стоит хранить. Оставить их в холодильнике можно, если нарезать все их составляющие в отдельные тары с плотной крышкой и смешивать, а также заправлять непосредственно перед подачей на стол. Овощные же салаты после того, как они постоят при комнатной температуре, запрещено хранить более 12 часов, отметила Денисенко.

Диетолог подчеркнула, что паштет домашнего приготовления можно оставлять только в холодильнике, и то не дольше, чем на шесть часов. Мясные блюда при этом хранятся до 12 часов.