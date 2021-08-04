Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна

Американский диетолог Саманта Кэссетти назвала грецкие орехи продуктом, который делает сон крепче и помогает лучше высыпаться. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, ее слова цитирует сайт wellandgood.com.

Американский диетолог Саманта Кэссетти назвала грецкие орехи продуктом, который делает сон крепче и помогает лучше высыпаться.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, ее слова цитирует сайт wellandgood.com.

"Грецкие орехи содержат несколько соединений, которые связаны со здоровыми режимами сна", - объясняет эксперт. Главным из них является триптофан - аминокислота, которая используется организмом при производстве серотонина и мелатонина, необходимых для регуляции сна.

Кэссетти отметила, что мелатонин также присутствует в грецких орехах. Кроме того, они содержат магний, который, по ее словам, способствует более глубокому сну.

Диетолог советует съедать от семи до 14 грецких орехов в сутки, чтобы в полной мере ощутить их эффект.