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Диетолог назвал способ восстановиться после новогоднего застолья

Диетолог назвал способ восстановиться после новогоднего застолья Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский назвал способ восстановиться после новогоднего застолья
Здоровье
1 января 2021 г. 07:01
Диетолог назвал способ восстановиться после новогоднего застолья

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский назвал способ восстановиться после новогоднего застолья.

Как передает Report со ссылкой на радио Sputnik, по словам врача, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Также эффективны напитки, которые пополнят дефицит водорастворимых витаминов и минералов. "Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее — минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами", — сказал он.

Кроме того, помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты. Эксперт отметил, что можно взбодриться с помощью классического кофеина, но в умеренных количествах. Бобровский также не рекомендует с утра пить рассол.

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