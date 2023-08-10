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Деятельность объекта общепита в Товузе ограничена из-за нарушений санитарных норм

Деятельность объекта общепита в Товузе ограничена из-за нарушений санитарных норм Деятельность объекта общественного питания в селе Чатах Товузского района ограничена в связи с выявленными нарушениями санитарных норм.
Здоровье
10 августа 2023 г. 18:04
Деятельность объекта общепита в Товузе ограничена из-за нарушений санитарных норм

Деятельность объекта общественного питания в селе Чатах Товузского района ограничена в связи с выявленными нарушениями санитарных норм.

Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), нарушения санитарных норм и технических нормативов пищевой безопасности были выявлены в результате выездной плановой проверки на объекте.

Было установлено, что при хранении пищевых продуктов на объекте не соблюдались температурный режим и правила товарного соседства, не проводилась необходимая уборка, сотрудники не проходили периодические медобследование.

В соответствии с законодательством в отношении владельца объекта предпринимателя Имрана Гасанова составлен административный протокол, деятельность общепита ограничена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda ictimai iaşə müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb

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