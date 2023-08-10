Деятельность объекта общепита в Товузе ограничена из-за нарушений санитарных норм

Деятельность объекта общественного питания в селе Чатах Товузского района ограничена в связи с выявленными нарушениями санитарных норм.
Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), нарушения санитарных норм и технических нормативов пищевой безопасности были выявлены в результате выездной плановой проверки на объекте.
Было установлено, что при хранении пищевых продуктов на объекте не соблюдались температурный режим и правила товарного соседства, не проводилась необходимая уборка, сотрудники не проходили периодические медобследование.
В соответствии с законодательством в отношении владельца объекта предпринимателя Имрана Гасанова составлен административный протокол, деятельность общепита ограничена.