Детская клиническая больница в Баку о смерти трехмесячного младенца

Республиканская детская клиническая больница в Баку внесла ясность в смерть трехмесячного ребенка.

Как сообщили Report в медучреждении, Мадина Орхан гызы Аскерзаде была доставлена 28 марта этого года в 14.10 родителями в Республиканскую детскую клиническую больницу, после обследования ввиду тяжелого состояния девочка была срочно размещена в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

"При поступлении состояние младенца было крайне тяжелое. Тяжесть состояния была связана с анемическим синдромом, неврологической симптоматикой. В период нахождения в реанимации были проведены все обследования. Больную также обследовал сотрудник Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии. В результате больной был поставлен диагноз "фетальный гепатит, иммунная гемолитическая анемия", - говорится в заявлении.

Сообщается, что при поступлении уровень гемоглобина был очень низок (60 гл), в связи с чем переливание крови представляло жизненную важность: "Родители не предъявляли нам никаких документов, лишь сообщили, что в родильном доме им сказали, что группа крови ребенка A(II)Rh. Врач-лаборант трижды проверил группу крови, выяснилось, что у ребенка группа крови 0(I)Rh+. После биологических испытаний была перелита кровь. Несмотря на то, что ребенку перелили четырежды отмытую эритроцитарную массу, гемоглобин не поднялся. Это было связано с основной болезнью ребенка".

"Согласно медпротоколам и научной литературе I группа крови является универсальной и может быть перелита людям с различной группой крови. Состояние больной стабилизировалось на фоне проведенного лечения, однако, 4 апреля родители, взяв ответственность на себя, отказались от лечения и обследования и сообщили, что отвезут ребенка в Иран. В связи с этого имеется расписка родителей", - подчеркивается в заявлении.